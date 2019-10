Inter, ritorno della difesa e poco turn-over: si riparte da qui

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ritorno della GDS è il primo assunto fondamentale sul quale l’Inter dovrà costruire un risultato positivo nel suo turno infrasettimanale di campionato. I nerazzurri dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Parma sono chiamati a fornire una pronta risposta al Rigamonti, soprattutto dal punto di vista della solidità. Dopo un avvio di campionato scintillante sotto quel punto di vista, la gara del pre sosta contro la Juventus ha invece inaugurato un trend negativo dal quale è opportuno discostarsi il prima possibile, e la maniera più immediata di riuscirvi è senza dubbio quella di ripristinare il trittico arretrato titolare per restituire le certezze che parevano acquisite. Le difficoltà di inserimento di Godin, specie se rivolte all’adattamento ad una linea a tre che difende con 30 metri di campo alle spalle, sono state concausa del rallentamento nei meccanismi arretrati, ma in ossequio alle difficoltà di formazione dovute agli infortuni delle ultime settimane in casa nerazzurra c’è la necessità inequivocabile di stringere i denti dimenticandosi del turn over. E così pioveranno conferme sulla linea mediana, con il reinserimento di Asamoah dal primo minuto insieme a Gagliardini, Brozovic, Barella e Candreva, così come per il reparto avanzato è scontata la scelta di partire dal primo minuto con l’accoppiata Lautaro Martinez-Lukaku. Lasciare punti sul campo è un peccato intollerabile se si nutrono ambizioni ad alto livello, ed Antonio Conte sta lavorando per instillare nel suo gruppo questa consapevolezza il prima possibile.