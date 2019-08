© foto di PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Matteo Politano: il nerazzurro, fresco di riscatto dal Sassuolo, è in bilico. Arrivato Romelu Lukaku, in arrivo Alexis Sanchez e con Lautaro Martinez in rosa, il ventiseienne è al momento il quarto davanti se consideriamo Mauro Icardi fuori dal progetto. E Antonio Conte non vuole fermarsi qui perché vuole un'altra punta di peso come lo svincolato Fernando Llorente anche se l'idea filtrata ieri sera di uno scambio che prende quota col Napoli tra Maurito e Arkadiusz Milik è forte. Per questo Politano resta in bilico e non è da escludere un addio visto che non gli mancano le proposte.