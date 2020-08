Inter, salta lo scambio Dalbert-Biraghi ma adesso Emerson è più vicino

Niente rinnovo dei prestiti tra Inter e Fiorentina per Dalbert e Biraghi, con i giocatori che rientreranno nelle rispettive squadre. Il brasiliano per partire ancora, l'italiano per restare agli ordini di Iachini. Una operazione che si è bloccata anche perché i nerazzurri sono vicini all'acquisto di Emerson Palmieri dal Chelsea, con i Blues che hanno coperto la fascia con l'acquisto di Chilwell e che adesso sono pronti a dare il via libera all'operazione con il club interista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.