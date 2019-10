Inter, scelte assegnate per Conte: pochi dubbi e fiducia nelle certezze

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Pochi i dubbi di formazione che attanagliano Antonio Conte in vista della gara, quasi decisiva, in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il tecnico salentino sembra infatti destinato ad affidarsi ai suoi ormai consolidati titolari, con il rientro di Asamoah e Godin tra la corsia esterna sinistra della mediana ed il centrodestra della retroguardia, mentre si va verso una conferma in blocco degli altri effettivi impiegati nella trasferta di campionato contro il Sassuolo. La presumibile assenza di Sensi dovrebbe essere rimpiazzata dall’impiego di Gagliardini, positivo anche in fase di costruzione nella gara del Mapei ed indispensabile per creare attrito con la fisicità degli avversari gialloneri. Davanti, inamovibile l’accoppiata Lukaku-Lautaro Martinez, ribattezzata Lula per i sincronismi e l’affiatamento che ne stanno contraddistinguendo le prestazioni in questa fase della stagione. Servirà il massimo da entrambi anche sotto la lente d’ingrandimento europea per continuare a sognare in grande anche in questa competizione.