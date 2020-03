Inter, se parte Lautaro tutto su Aubameyang. Poi altri due innesti in attacco

Se le sirene di mercato provenienti dalla Spagna dovessero davvero portar via Lautaro Martinez dall’Inter, in casa nerazzurra la prossima estate si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione in attacco.

Come riporta il Corriere dello Sport se davvero si concretizzasse l’addio dell’argentino la società meneghina dovrebbe trovare un altro attaccante titolare da affiancare all’unico intoccabile: Romelu Lukaku. Per questo il nome caldo è quello di Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal.

L’ex Dortmund, però, non sarebbe l’unico tassello necessario. La lacuna legata al vice Lukaku è lì in bella vista e attende ancora di essere colmata. Olivier Giroud in scadenza col Chelsea, ma sul quale c’è anche l’interesse della Lazio, è la pista più probabile.

Infine ecco spuntare il Mister X della situazione. Conte già dalla scorsa estate ha palesato la necessità di avere almeno quattro punte da poter ruotare fra le varie competizioni e quest’anno né Politano, poi ceduto al Napoli, né il giovanissimo Esposito né tantomeno la meteora Sanchez che tornerà allo United per fine prestito hanno dato le dovute garanzie. Con il talento nerazzurro, poi, che dovrebbe lasciare Appiano Gentile per farsi le ossa, ecco che la necessità di una quarta punta diventa indifferibile.