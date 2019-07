Inter, Sensi: "Conte ci chiede rispetto, educazione e sacrificio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Sensi, autore del gol del momentaneo 1-0 nell'amichevole di ieri tra Inter e Lugano (2-1 per i nerazzurri il risultato finale), ha parlato così ai microfoni della Rsi: "Sicuramente sono contento per il gol e soprattutto per la squadra. Non era facile, il Lugano è una buona squadra e noi avevamo i carichi di lavoro della settimana nelle gambe. Abbiamo cercato di proporre in campo quello su cui abbiamo lavorato e penso si sia visto. Una settimana comunque non basta, dobbiamo lavorare ancora tanto, migliorarci e memorizzare meglio le richieste del mister".

Cosa chiede Antonio Conte a questa Inter?

"Due cose fondamentali: educazione e rispetto. La terza dico sacrificio, è importante sacrificarsi per i compagni per fare una buona stagione. Mi dicono sempre di essere un giocatore lontano dalle caratteristiche del calciatore moderno, ma io non penso a queste cose; lavoro per migliorarmi e vado avanti per la mia strada. Il mio modello è Xavi, mi è sempre piaciuto, si avvicina alle mie caratteristiche e mi ha sempre colpito il modo in cui vedeva il calcio. Di certo non tirava come ho fatto io in occasione del gol, ma metteva bene il pallone ai compagni perché tirassero come me".