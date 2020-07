Inter, senti Eriksen: "Dopo il Triplete, è tempo di scrivere una nuova storia"

vedi letture

"Prima di venire in Serie A ovviamente ho sempre legato l'Inter all'anno del Triplete: era il 2010, ho ammirato le loro imprese clamorose e poi me li sono ritrovati al Mondiale in Sud Africa, dove avevo solo 18 anni. Pazzesco. Pian piano mi sto immergendo nella tradizione di questo club. Adesso però è il momento di creare una nuova storia". Parole del danese Christian Eriksen nell'intervista pubblicata stamane nel Matchday Programme in vista di Inter-Brescia. "Milano l'ho vista poco a causa del lockdown, ma per quel poco devo dire che è una bellissima città dove si respira in maniera chiara la passione dei tifosi per il calcio e in particolare il calore degli interisti, che sanno trasformare le partite quando sono allo stadio - sottolinea Eriksen -. So che negli ultimi anni il mio rendimento a livello statistico è stato importante, in Inghilterra. Ma io non guardo tanto ai numeri, quanto a quello che riesco a dare in campo".