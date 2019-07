© foto di PhotoViews

Non solo acquisti, l'Inter prepara il grande esodo. Sarebbero infatti ben sette, secondo quanto riporta Tuttosport, i calciatori in uscita dalla squadra nerazzurra.

Icardi e Nainggolan - Se 'Maurito' è ormai stato escluso da ogni attività e aspetta solo di cambiare aria, il 'Ninja' non si è ancora convinto però a lasciare Milano e vorrebbe provare in tutti i modi a convincere mister Conte. L'ex Roma è stato a lungo acclamato dai tifosi a Lugano e seguirà i compagni, a differenza di Icardi, anche nella tournée cinese.

Via altri cinque - Intanto, Marotta e Ausilio lavorano anche alle cessioni di Miranda, Dalbert e Joao Mario (per cui si è fatto vivo solo il Wolverhampton), oltre ai prestiti per un'altra stagione dei giovani Dimarco e Longo. Un bel parco giocatori dal quale i nerazzurri vogliono guadagnare un tesoretto utile da reinvestire subito in attacco. Magari sul grande obiettivo Lukaku.