Inter, si cerca l'accordo per Sanchez: ipotesi nuovo prestito con obbligo di riscatto

Dopo aver ritrovato Alexis Sanchez nel post lockdown, l’Inter non vuole più lasciarlo andare via. D’altra parte i numeri parlano per lui: dieci partite dopo la fine del lockdown, tre gol e ben sette assist. Come riportato da Repubblica sulla propria edizione online il Manchester United, club da cui è in prestito, ha acconsentito a prolungare il prestito fino al 6 agosto, in attesa di capire se le due squadre si incontreranno in Europa League. I due club sono comunque in contatto quotidiano per trovare un accordo che soddisfi tutti. I Red Devils vorrebbero che l’Inter acquistasse il giocatore a titolo definitivo, i nerazzurri dal canto loro spingono per un altro anno di prestito con obbligo di riscatto (fissato attorno ai 15 milioni) al termine della prossima stagione. Un accordo si può trovare, anche perché il Manchester United vorrebbe risparmiare sull’oneroso ingaggio del cileno (18,2 milioni di sterline pagati solo per circa un terzo dall’Inter).