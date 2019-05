© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Le nostre priorità sono chiare, noi dobbiamo allenarci bene per conquistare l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Se gli altri vogliono metterci roba in mezzo noi non dobbiamo cascarci". Nel post-partita di Napoli-Inter, gara vinta 4-1 dai partenopei, Luciano Spalletti ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di 'SportMediaset' e s'è espresso con una battuta anche sulle continue notizie sul suo successore, ovvero Antonio Conte. "Fa tutto parte del gioco, poi se gli si dà importante si torna a rifarlo", ha detto.