Inter, Spalletti: "Molti calciatori meritano di restare qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"In molti meritano di restare". E' il pensiero di Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter che ha così risposto alla domanda sul futuro dei calciatori nerazzurri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Empoli, gara decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. "Ho visto disponibilità da parte di ognuno di loro rispetto al prossimo passo da fare. Si parla del passato, ma soprattutto dei prossimi minuti in campo che dovranno portarci di nuovo in Champions League", ha detto.