Inter, Spalletti: "Perisic oggi ha corso per tutti. Ho visto grande carattere"

Al termine della sfida vinta dall'Inter contro la Sampdoria (2-1), l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti ha commentato il risultato maturato sul manto erboso del Meazza ai microfoni di InterTV: "Si è visto il carattere dopo il pareggio, si è vista la personalità nella ripresa nel voler cercare di fare qualcosa in più rispetto ai primi 45 minuti. E poi ci sono state le giocate individuali che fanno parte del livello dell'Inter".

Sulla Sampdoria: "Quando riesci a fare cambi di gioco, sono metri e reazioni dolorose sotto l'aspetto della fatica e della corsa. Questo nel secondo tempo ci è riuscito bene, anche se loro nel finale lasciavano tre uomini alti e la giocavano sui loro piedi. E lì ho richiamato qualche giocatore".

Sul prosieguo della stagione: "Non so cosa verrà fuori e cosa accadrà, perché le insidie ci sono sempre. Noi per il momento non ce la facciamo ad essere sempre duri fino al punto di poter andare a perforare tutto quello che ci viene davanti. Come cadi un pochettino, poi diventa tutto più difficile. E anche quest'anno quel momento lì ci è ricapitato. Però ora si sta più attenti e si cerca di metterci una personalità superiore".

Su Perisic: "Perisic ha fatto corse per tutti e ha dispensato giocate di altissimo livello. Lui è un calciatore di spessore fisico ed umano. Insomma, di cuore. Tutta la squadra oggi ha riversato il proprio cuore in campo".