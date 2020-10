Inter, stop Lukaku! Risentimento muscolare agli adduttori per il belga, salterà Parma e Real

vedi letture

Si ferma Romelu Lukaku in casa Inter e per Antonio Conte non è davvero una bella notizia, specie in vista del doppio confronto col Real Madrid in Champions League. Il belga è tornato malconcio dal match di Kiev ed è stato sottoposto ad accertamenti, ma con ogni probabilità salterà sia la sfida di campionato al Parma che il primo incrocio coi madrileni. Ecco il comunicato del club nerazzurro: "Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno".