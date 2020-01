© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Napoli, Fiorentina e Siviglia vogliono Matteo Politano, ma l'attaccante ex Sassuolo ha in mente solo la Roma. Per questo motivo, scrive Il Corriere dello Sport, una sua cessione alla Roma resta ancora possibile. Marotta - si legge - proverà per qualche giorno a convincere il giocatore ad accettare le altre ipotesi: la più gradita ai nerazzurri è il Siviglia di Monchi, pronto ad acquistare il giocatore subito a titolo definitivo. Ma se non fosse possibile, Marotta tornerebbe a trattare con la Roma.