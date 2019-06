Inter, su Vergani ci sono anche Roma, Bologna e Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro di Edoardo Vergani da La Gazzetta dello Sport. L'attaccante diciottenne della Primavera dell'Inter - inserito nella trattativa con il Sassuolo per il passaggio di Sensi in nerazzurro - ha chiesto di poter scegliere la prossima destinazione: e la Fiorentina appare in pole, con una valutazione da 5 milioni. Anche se sulle sue tracce ci sono anche Roma, Bologna e Samp. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio non hanno battuto ciglio: verrà accontentato. Anche perché nel frattempo è stata già individuata l’alternativa per il Sassuolo, il difensore Gravillon, reduce da una stagione positiva a Pescara.