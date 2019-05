© foto di Giacomo Iacobellis

L'Inter ha in casa due portieri giovani e di grande prospettiva: Ionut Radu e Gabriel Brazao. Sul primo, ora al Genoa, come spiega Tuttosport, verrà esercitato il diritto di recompra per poi parcheggiarlo in prestito in una squadra che potrà garantirgli il posto da titolare, come potrebbero essere gli stessi genoani. Discorso inverso per il portiere brasiliano ora in prestito al Parma, che verrà sicuramente portato in ritiro dove verranno fatte le opportune valutazioni.