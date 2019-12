© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter si sente in pole per Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri sperano che l'Atalanta sia disposta a trattare partendo dai 40 milioni della richiesta dei bergamaschi. Resterebbe poi da convincere il Parma, che ha il giocatore in prestito fino a fine stagione ma secondo la rosea una soluzione si potrebbe trovare.