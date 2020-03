Inter, tre cessioni per puntare a Castrovilli o Tonali. Casting per la fascia sinistra

Se con Eriksen l'Inter ha già iniziato con largo anticipo il mercato per la prossima stagione, Marotta e Ausilio stanno continuando a portare avanti le strategie per costruire la rosa del futuro. Giroud e Vertonghen sono due profili che vengono seguiti con attenzione praticamente dalla scoesa stagione mentre per la fascia gli obiettivi sono Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Kostic. I nerazzurri confidano di incassare molti milioni anche dalle cessioni di Icardi, Perisic e Joao Mario, soldi utili per puntare ai giovani talentuosi del nostro campionato, come Kumbulla del Verona oltre a Castrovilli e Tonali. A riportarlo è Tuttosport.