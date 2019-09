Inter-Udinese, formazioni ufficiali: Conte sceglie Politano. Walace dal 1'

© foto di PhotoViews

Tra Sanchez e Lautaro, Antonio Conte sceglie Matteo Politano. L'Inter va in campo col classico 3-5-2: debutta dal primo minuto anche la GDS, la nuova linea difensiva nerazzurra. Candreva vince il ballottaggio con Lazaro e Asamoah quello con Biraghi.

Stesso modulo per l'Udinese di Igor Tudor, che a centrocampo preferisce Walace a Mandragora e in difesa Nicholas Opoku a Samir. In attacco c'è Kevin Lasagna con Rodrigo De Paul.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Udinese.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. Allenatore: Conte.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Opoku; Stryger Larsen, Jajalo, Walace, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna Allenatore: Tudor