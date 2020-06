Inter, ultimo weekend senza calcio. Oggi l'anniversario della proprietà Suning

vedi letture

Ultimo weekend senza calcio, ad Appiano Gentile l'ultima seduta della settimana che Antonio Conte userà per continuare il processo di inserimento mentale nel gioco dei suoi calciatori, oltre che per il solito intenso programma fisico (personalizzato per chi soffre di piccoli problemi muscolari come Godin e Vecino, ma non solo per loro). A ognuno il suo carico di lavoro fatto su misura per non rischiare nulla a pochi giorni dalla prima, fondamentale gara della ripresa stagionale a Napoli. L'Inter è a caccia di un trofeo dopo nove anni dall'ultima volta, dopo la Coppa Italia conquistata in finale contro il Palermo nel lontano 2011. Oggi intanto compie gli anni la proprietà: il 6 giugno 2016, il colosso cinese da 63 miliardi di ricavi Suning, con operazioni nell’area del commercio, della finanza, dell’immobiliaria e del media & entertainment, ha rilevato il club da Massimo Moratti e, in meno di un anno, speso circa 650 milioni di euro tra quote e debiti dell'ex presidente Erick Thohir, aumento di capitale, prestiti e versamenti incluso il budget per il calciomercato e vari accordi commerciali. Due anni fa, poi, con l'ingresso in società del fondo di Honk Hong LionRock, l'acquisizione totale della società nerazzurra con la nomina del più giovane presidente della storia interista: Steven Zhang. E oggi l'Inter, per capitale e peso del brand, è tornata a gravitare attorno al pianeta del calcio d'elite.