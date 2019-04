Inter, Vecino: "Lautaro si è sempre fatto trovare pronto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport in vista della gara contro la Juventus, il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ha avuto modo di tracciare anche un bilancio della stagione fin qui disputata dalla squadra nerazzurra: "Come squadra siamo cresciuti, forse ci manca un po' di continuità che è quello che fa la differenza, perché guardando indietro potevamo avere qualche punto in più. Nelle grandi partite ci siamo sempre stati, abbiamo sempre fatto buoni risultati. A volte invece nelle partite che apparentemente sembravano più scontate abbiamo fatto più fatica, che è una cosa che dobbiamo migliorare. Lautaro si è sempre fatto trovare sempre pronto, tutte le grandi squadre hanno due o tre attaccanti forti e li abbiamo anche noi. Ognuno ha sfruttato il suo momento, la cosa importante è che la squadra possa raggiungere i suoi obiettivi indipendentemente da chi ci sia in campo".