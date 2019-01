© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha rilasciato qualche battuta sul momento dei nerazzurri in rapporto al rinnovo di Icardi con l'Inter, da lei gestito personalmente, direttamente dagli studi di Tiki Taka, in onda su Canale 5: "Mauro ieri è stato poco servito, ma può capitare. Lui la pressione la sente poco, basta vedere anche come calcia i rigori. Lui è uno freddo. Non credo che la squadra stia male perché c'è ancora in ballo il contratto di Icardi".

Su Higuain ha poi aggiunto: "In alcune partite si vedeva che Higuain non era al meglio. Nel derby, con la Juve... Sente la tensione, anche nella nazionale argentina ha fatto vedere certe cose".