Inter, Zanetti: "La storia ci impone di provare a vincere l'Europa League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato dopo il sorteggio di Europa League che vedrà i nerazzurri affrontare il Ludogorets:

Si può sorridere dopo questo sorteggio?

"Non ci sono partite scontate, soprattutto in queste competizioni. Dobbiamo prepararci al meglio perché il rischio sorpresa c'è sempre. Dipenderà anche da come arriverà la squadra a febbraio. Ora pensiamo all'ultima gara del 2019 e poi vediamo".

E' una competizione da vincere?

"Dobbiamo essere protagonisti perché è una competizione importante. Dispiace di essere usciti dalla Champions, ma è il passato. Dobbiamo pensare all'europa e al campionato".

Serve lavorare sulla testa dei giocatori per motivarli in chiave Europa League dopo l'eliminazione dalla Champions?

"Deve diventare un obiettivo e dobbiamo cercare di arrivare in fondo. Per come abbiamo interpretato il girone, dispiace di essere usciti. Purtroppo il campo ci ha detto che non potevamo andare avanti. Questo è l'inizio di un nuovo percorso, stiamo facendo ottime cose anche se ce ne sono altre da migliorare".

Quanto vi sta stupendo Conte?

"Più che stupirci siamo contenti. Vederlo da vicino, la maniera in cui lavora e la sua passione è una cosa che è molto importante per una grande squadra che vuole tornare a lottare per grandi obiettivi. E' un allenatore molto preparato, intelligente e dalla grandissima personalità. Di sicurto dovremo containuta a lavorare nei minimi dettagli ma la strada è giusta".

Si può pensare di fare entrambe le competizioni ai massimi livelli?

"Si può pensare ma dipende da come arriveremo a questi appuntamenti. Se pensiamo agli ultimi due mesi, dove abbiamo avuto infortuni penalizzanti, è tutto lì il discorso. Siamo in grando di poter lottare e competere e speriamo di recuperare tutti gli uomini nei prossimi mesi per poi affrontare ogni partita come stiamo facendo. Competere per entrambi non sarà semplice ma saremo pronti perché la cultura del lavoro è positiva e giusta. Dobbiamo continuare così".

Mercato?

"Io penso che per affrontare queste due competizioni abbiamo bisogno di tutti i giocatori che abbiamo già in rosa. L'esempio è Borja: ha giocato pochissimo e ora si è dimostrato un uoomo affidabile che ieri ha giocato una partita importante. E' importante che tutti si sentino parte del gruppo che è fondamentale per avere il giusto approccio".

Vi sentite favoriti per vincere l'Europa League?

"La nostra storia parla chiaro: siamo sempre stati protagonisti in Europa. Noi abbiamo il dovere di provarci con la giusta maniera e lavorando con grande umiltà".