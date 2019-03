© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex capitano e ora vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, attualmente a Malta per un'operazione benefica presso il suo ormai consolidato 'Javier Zanetti Football Training Camp' presso il Luxol Grounds, ha parlato così al Times of Malta: "Questa è la quinta volta per me a Malta, sono felice di essere qui perché mi sento sempre il benvenuto. Questo campo di allenamento è molto importante per me, perché è sempre un piacere osservare i sorrisi sui volti dei giovani e questo mi riempie di entusiasmo. Tutti i fondi raccolti attraverso questo campo di allenamento sono tutti diretti alla Fondazione Pupi. Inter? Rappresentare i colori nerazzurri prima in campo e ora fuori è sempre qualcosa di speciale per me. Sento che l'Inter è una grande famiglia. La stagione 2010 resterà per sempre nei nostri cuori, è indimenticabile. Siamo riusciti a vincere cinque titoli, una cosa che rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi e nella storia di questo grande club".