Inter, Zhang ha fatto saltare Nainggolan al Cagliari: non ha mai aperto al prestito

Il fallimento della trattativa che avrebbe potuto riportare Radja Nainggolan al Cagliari è stata una delle notizie più importanti dell'ultimo giorno di calciomercato. I sardi, con l'accordo col giocatore in pugno, hanno provato fino all'ultimo a trovare una soluzione, ma pur sempre chiedendo il centrocampista in prestito. Zhang ha bloccato tutto, perché fin da subito ha preteso il pagamento di almeno 10 milioni di euro subito o in prestito con obbligo, per liberare il giocatore. Le parti non si sono mai avvicinate veramente e ora Conte dovrà rilanciarlo per avere una pedina in più in mezzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.