Tuttosport oggi in edicola elogia l'intuizione dell'Inter: nei nove punti conquistati dai nerazzurri c'è sempre lo zampino di Stefano Sensi. Un giocatore nel quale Giuseppe Marotta ha creduto fortemente, più del Milan. Adesso gongola per i soldi investiti: Leonardo aveva trovato un'intesa sui 25 milioni di euro, poi è cambiata la dirigenza e le basi dell'accordo sono cambiate. Così si è fiondata l'Inter sul giocatore per il quale è arrivato anche il parere positivo da parte di Gabriele Oriali.