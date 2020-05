#iorestoacasa - TMW consiglia: "Fuoco ai mediocri". Romanzo nudo e crudo fra strada e curva

Un romanzo breve, che in 96 pagine racconta in maniera cruda e diretta la realtà di una grande città meridionale, che non viene mai nominata nonostante sia riconoscibile, delle sue periferie complicate – fatte di violenza, di droga, alienazione - e di una vita che può essere riscattata solo tramite la cultura. Questo è “Fuoco ai mediocri” di Giuseppe Milazzo.

La strada coi suoi codici non scritti, la scoperta della politica senza chiaroscuri, le battaglie dei disoccupati, degli abitanti case occupate e degli sfruttati in generale. E poi la curva, ultima frontiera (o trincea) in cui i ribelli più consapevoli combattono la loro battaglia per demolire le fondamenta della società contemporanea e altri invece seguono i rituali senza capirli fino in fondo, ma per avere un senso d'appartenenza che colmi i vuoti di un'esistenza spesso codificata da altri e sfuggire all'unico “stile di vita” accettabile per la società capitalista in cui viviamo.