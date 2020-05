#iorestoacasa - TMW consiglia: "Independiente Sporting", il Che allenatore in Colombia

Di Mauro Berruto, più dei successi conquistati alla guida della Nazionale di pallavolo, si apprezzano soprattutto lo spessore morale e la capacità di trasmettere preziosi insegnamenti attraverso un uso ponderato delle parole. Un'impresa tutt'altro che facile, e noi che lavoriamo in questo mondo lo sappiamo bene. Il suo "Independiente Sporting" è l'esempio più fulgido di come le parole possano smuovere coscienze e lasciare un segno profondo: un libro che racconta la passione per lo sport e il suo potere a volte terapeutico, nato dall'incontro dell'autore con Alberto Granado, il gitano sedentario che accompagnò Ernesto Guevara nel suo viaggio in motocicletta per il Sudamerica.

I protagonisti della storia (vera, raccontata dallo stesso Che nel suo famoso Diario) non potevano essere che loro, Alberto ed Ernesto. Due argentini innamorati del calcio e del Grande Torino che arrivano a Leticia, in Colombia, e riescono a rivoluzionare la mentalità dei giocatori della squadra locale, donando loro un nuovo modo di pensare, di vedere le cose. Così, "la peggior squadra del Sudamerica" diventò in quei 15 giorni del 1952 un laboratorio a cielo aperto, dove mister Guevara - che era anche un discreto portiere - fece capire l'importanza dei sogni e degli ideali, grazie all'aiuto di un pallone di cuoio, "marrone come il cioccolato, cucito a mano".