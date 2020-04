#iorestoacasa - TMW consiglia: L'uomo in più di Paolo Sorrentino

vedi letture

La storia di due uomini quasi omonimi dal carattere opposto alle prese con i rovesci della vita e le proprie ossessioni, con sullo sfondo la Napoli di inizio anni '80, fino al triste e inevitabile finale. Questo è L'uomo in più di Paolo Sorrentino.

Antonio Pisapia è un calciatore timido, ingenuo e fondamentalmente triste, Tony Pisapia è invece un cantante istrionico, egocentrico e cinico. Entrambi all'apice della loro carriera cadono rovinosamente, il primo per un brutto infortunio che lo costringe al ritiro, il secondo accusato di aver fatto sesso con una minorenne e travolto dai problemi di droga. Cadono e non si rialzano più, mandando la loro vita a rotoli: il primo perde la moglie e continua ossessivamente a coltivare il sogno di diventare allenatore scontrandosi contro una società che lo illude, ma in realtà non lo vuole; il secondo costretto a esibirsi in paesini sperduti e truffato da una persona che pensava essere un amico. Due storie che sembrano quasi parallele, ma che si incrociano quasi senza accorgersene fino a un finale inatteso. Un grande film dove il calcio è accessorio e non protagonista e con una magistrale interpretazione dell'attore-feticcio di Sorrentino, ovvero Tony Servillo.