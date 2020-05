#iorestoacasa - TMW consiglia: "Sognando Beckham". Teen movie a tema calcio femminile

Il primo film di grande successo (incassò 76,5 milioni a fronte di un budget di appena 6) che parla di calcio femminile con David Beckham, allora all'apice della carriera, che si vede solo nella scena finale oltre che nei poster che la protagonista Jess ha in camera.

Il film parla appunto di Jess, ragazza indo-britannica che vive nella periferia di Londra e sogna di diventare calciatrice come appunto il numero 7 del Manchester United, ma si scontra contro i genitori, legati alla cultura e alla religione del proprio paese di provenienza, che non vedono di buon occhio la passione per il calcio della ragazza giudicato uno sport non adatto alle donne. Nonostante questo e pur rispettando i propri genitori Jess continua a coltivare la propria passione trovando in Jules, un'altra calciatrice conosciuta in un parco e che la porterà a giocare nella sua squadra, e nella sorella Pinky due alleate per continuare a giocare di nascosto alla famiglia. Gli ostacoli fra Jess e il coronamento del suo sogno non mancano – fra la rottura dell'amicizia con Jules per questioni di cuore e impegni famigliari che rischiano di farle saltare la finale del campionato – con il lieto fine che vede Jess (e Jules) vincere una borsa di studio per l'Università americana di Santa Clara, trovare il sostegno della famiglia – che finalmente capisce di non poter tarpare le ali alla figlia – e l'amore.