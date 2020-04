#iorestoacasa - TMW consiglia: The English Game. Serie tv su come cambiò il calcio degli inizi

Questa volta non suggeriamo un film, ma una serie tv uscita giusto un mese fa su Netflix. Si tratta di “The English Game” che in sei episodi racconta il passaggio epocale dal calcio delle élite, ovvero i membri dei college più prestigiosi d'Inghilterra, a quello del popolo, con la nascita delle prime squadre operaie, e i primi passi del professionismo.

La storia è incentrata sulla figura di Fergus Suter, colui che potremmo definire il primo calciatore professionista della storia, che si trasferisce dalla Scozia, assieme all'amico Jimmy Love, al Darwen venendo impiegato come operaio nel mulino del proprietario del club, ma venendo pagato sottobanco, cosa all'epoca vietata. Prima di passare a un club emergente come il Blackburn Rovers, fra i primi ad acquistare i giocatori delle altre squadre inglesi dando il via a quello che più avanti sarà conosciuto come calciomercato. Il ruolo di antagonista, ma fino a un certo punto, è invece affidato Arthur Kinnaird - che più avanti FU presidente dalla FA per oltre 30 anni) giocatore di spicco degli Old Etonians, squadra composta da gentiluomini dell'alta borghesia restii ad aprire il loro gioco alle squadre e al pubblico della classe operaia.

Una miniserie ben fatta, con le vicende calcistiche e personali dei personaggi che si intrecciano, seppur con qualche imprecisione storica come la finale della FA Cup del 1883 Sutter viene presentato come il capitano della squadra vincitrice (il Blackburn Rovers) quando invece quell'edizione andò all'altra squadra cittadina – l'Olympic – mentre Sutter perse la coppa del 1882 contro gli Old Etonians per poi vincerne tre di fila dal 1884 al 1886.