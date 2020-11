Italia-Estonia, Vialli in panchina con l'auricolare: filo diretto con Mancini

Gemelli del gol, oggi insieme in nazionale. E sempre in contatto, anche stasera che Roberto Mancini non può essere in panchina perché fermato dalla positività al coronavirus. Ma Gianluca Vialli trova comunque il modo di aggiornare il ct e verosimilmente fare da tramite con Evani, vice del Mancio e oggi in panchina al posto suo. Durante la gara con l’Estonia, infatti, Vialli, capo delegazione dell’Italia, sta sfoggiando un auricolare che probabilmente lo tiene in continuo contatto con Mancini.