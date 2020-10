Italia, Mancini: "Formazione? Dopo tamponi. Forse potevamo eliminare le amichevoli"

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Olanda. "La formazione? Dopo il tampone. Chiariamo le cose, abbiamo un gruppo di ragazzi, sono stati bravissimi. Tutti si meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori, bisogna avere rispetto, pensando che poi non andranno nemmeno in vacanza. Quindi devo anche salvaguardarli un attimo. Se ho tre partite ne faccio fare una per uno. Domani tocca a Immobile. Togliere le Nazionali? Le partite sono tante rispetto a quelle di vent'anni fa. Noi ci troviamo una volta ogni tanto, si potevano eliminare due amichevoli. Questo forse, insomma. Chi decide ha motivi giusti per farlo".