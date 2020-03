Italia, Mancini non stravolgerà il gruppo. Ma, da Bastoni a Scamacca, i giovani tornano in corsa

Euro2021 vuol dire un anno in più. Di tempo, attesa, lavoro e speriamo anche calcio giocato. Così l'Italia di Roberto Mancini, sostanzialmente già decisa quando l'Europeo era in programma tra pochi mesi, potrebbe subire qualche novità in vista dell'appuntamento con la rassegna continentale. Per La Gazzetta dello Sport, la base del gruppo rimarrà sostanzialmente la stessa, senza grossi stravolgimenti rispetto a quanto programmato. Tuttavia, diversi giovani potrebbero approfittare di questo nuovo lasso di tempo: in primis Zaniolo, ovviamente, che avrebbe saltato (ma non certo per scelta tecnica) l'appuntamento e invece adesso ci sarà. Poi: in difesa potrebbero salire le quotazioni di Bastoni, Caldara, Pellegrini e Masina. A centrocampo giocatori come Tonali e Castrovilli erano già in odore di Euro2020, lo saranno ancora di più tra un anno. Potrebbe aggiungersi Locatelli, ma ci sono anche Pessina, Zaccagni. In avanti, ecco i volti di Berardi e Orsolini, come pure Kean e Scamacca.