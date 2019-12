Italia, non solo Donnarumma. Fra i pali non mancano le alternative

C'è vita dietro Gianluigi Donnarumma. Perché il portiere del Milan nonostante il momento negativo dei rossoneri è una delle certezze dell'Italia di Roberto Mancini verso l'Europeo del 2020 e non solo viste le appena 20 primavere del portiere rossonero. Ma dietro il classe '99 le alternative, sia giovani sia più mature, non mancano. Ci sono infatti Salvatore Sirigu del Torino che garantisce una maggiore esperienza, anche internazionale visti gli anni al PSG, e Alex Meret del Napoli. Due giocatori che, anche in questo caso, stanno mostrando le proprie qualità fra i pali nonostante le rispettive squadre non stiano vivendo momenti esaltanti. Ma guai a non guardarsi le spalle perché sta recuperando terreno Pierluigi Gollini, grande protagonista in Italia e in Europa con l'Atalanta dove ha contribuito in più di un'occasione a raggiungere successi insperati solo pochi anni fa. E non va dimenticato infine quel Alessio Cragno del Cagliari frenato da un infortunio nel momento in cui era pronto a spiccare il volo, ma voglioso di rientrare in campo a inizio 2020 e giocarsi tutte le sue carte per l'appuntamento continentale. Una rimonta che avrebbe del clamoroso, anche perché Olsen in questi mesi non ha demeritato, visto il vantaggio accumulato in questi mesi dai tre sopraccitati.