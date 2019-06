Italia U21, il prossimo ct lo sceglierà Mancini: spunta Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il prossimo ct dell'Italia Under 21 dopo l'uscita di scena di Gigi Di Biagio verrà scelto direttamente da Roberto Mancini. Questo perché molti dei giocatori che stanno crescendo tra i giovani verranno divisi con la prima squadra e quindi servirà un uomo "vicino" al commissario tecnico. Oltre ai nomi di Evani e Nicolato, con il primo che al momento pare il favorito per il ruolo, spunta anche il nome di Gregucci, ex collaboratore dello stesso Mancini di cui è anche grande amico.