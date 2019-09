Italia U21, Tumminello: "È stata la vittoria del gruppo"

Fonte: Rai Sport

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Tumminello, attaccante classe '98 del Pescara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport al termine dell'incontro Italia U21-Lussemburgo U21 5-0, valevole per le qualificazione all'Europeo Under 21 in programma nell'estate del 2021 in Ungheria e Slovenia: "È stata la vittoria del gruppo - dichiara l'azzurrino -. La squadra viene prima del singolo ma, chiaramente, se arriva un risultato positivo con un mio gol ancora meglio".