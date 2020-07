John Elkann: "Champions anomala e imprevedibile. Ma la Juve è una grande squadra"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, John Elkann ha parlato anche dell'obiettivo Champions League della Juventus: "Abbiamo una partita difficile, in casa con il Lione. Siamo sotto di 1-0 e dobbiamo concentrarci su quella sfida sapendo che mai come quest’anno la Champions è una gara a tappe in accelerata. E le variabili sono anomale. Contro il Lione conterà di più l’abitudine al ritmo e alla fatica della Juve o la freschezza atletica dei francesi che non hanno più giocato in campionato? Influiranno il caldo e le partite secche una dopo l’altra. Ma le grandi squadre sono quelle che sanno adattarsi. E la Juventus è una grande squadra".