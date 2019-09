Jony e Berisha, fattore panchina. Inzaghi si aspetta di più dalle riserve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitan Lulic ha trovato un degno concorrente sulla fascia mancina. Jonathan Rodríguez Menéndez, in arte Jony, ha tutto per raccogliere l'eredità dell'esterno bosniaco. Corsa, tecnica e un piede educatissimo, come ha dimostrato nel primo tempo della sfida contro il Cluj. L'ex Malaga ha pennellato diversi traversoni al bacio per i compagni, seminando il panico nella difesa avversaria: un'arma che può rivelarsi importante per una squadra che sfrutta molto le corsie laterali. Anche Manuel Lazzari si è inserito bene nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi ed è già diventato titolare inamovibile sulla corsia destra.

Fattore panchina - Per il resto, la squadra è rimasta pressoché invariata. I biancocelesti, però, sperano di trarre maggiori benefici dalle seconde linee: Bastos, Radu, Cataldi, Caicedo e soprattutto Berisha sono chiamati a offrire un contributo migliore rispetto a un anno fa, per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Da valutare, in particolare, l'apporto che potrò dare il centrocampista ex Salisburgo, che sembra finalmente aver superato i problemi fisici che lo hanno frenato negli ultimi 12 mesi ed è pronto a mettere in difficoltà il mister. Berisha e Jony, due fattori che potranno essere determinanti.