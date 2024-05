Jovetic: "Se faccio gol alla Fiorentina, non festeggio". Poi sorride: "Proverò a controllarmi"

Stevan Jovetic, attaccante dell'Olympiacos ed ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Conference League della prossima settimana. Queste le sue dichiarazioni: "A Firenze ho vissuto cinque meravigliosi anni, sia fuori sia dentro al campo. Anche oggi è lo stesso, mi vengono belle emozioni quando ripenso a Firenze. Sono molto felice quando la Fiorentina e le mie altre ex squadre fanno bene. Questa finale sarà speciale, purtroppo alla fine uno dei due non sarà felice".

Si è mai sentito amato tanto quanto a Firenze?

"Non mi sono mai sentito così amato come a Firenze nel corso della mia carriera, se non in Nazionale".

Sarebbe potuto tornare alla Fiorentina?

"C'è stata la possibilità, penso, quando ero all'Inter, ma alla fine non se n'è fatto di nulla. Mi dispiace perché a Firenze sono stato bene e credo di aver dato tanto alla Fiorentina".

Quanti messaggi ha ricevuto in questi giorni da Firenze?

"Ho ancora casa a Firenze e in questi giorni sto usando pochissimo i social. Finché non finisce la partita non li guardo. E, se faccio gol, non festeggio. Proverò a controllarmi (ride, ndr)".

