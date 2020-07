Juric erede di Gasperini? Il tecnico dell'Atalanta: "Una vita insieme. Ha raggiunto livelli alti"

vedi letture

Gian Piero Gasperini e il suo rapporto con Ivan Juric, da molti indicato come il suo erede. L'attuale allenatore dell'Atalanta, che domani sfiderà l'Hellas Verona, ne ha così parlato in conferenza stampa: "Nell'interpretazione delle gare ci sono delle similitudini. Juric è stato un mio giocatore, ma anche un mio collaboratore. Abbiamo speso una vita insieme e condiviso tanto da Crotone a Genoa. Adesso ha raggiunto dei livelli alti, ha vinto un campionato storico a Crotone. Si sta ripetendo anche quest'anno, ha avuto un buco a Genoa, ma lì non era semplice. Mi dispiace per la sua squalifica, ci faremo una bella foto".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gian Piero Gasperini