Juric spiega il cambio di Danzi: "Pensavo potesse contrastare Gomez, ha capito la scelta"

Ivan Juric ha commentato lo strano cambio di Danzi a inizio ripresa. Il centrocampista era entrato al posto di Lovato al 32' ed è stato sostituito da Veloso all'intervallo: "Non avevo difensori in panchina e pensavo che lui potesse contrastare efficacemente Gomez. In 10 minuti ha fatto fatica così ho messo Veloso arretrando la posizione di Tameze. Non ci sono problemi, ha capito subito e lo ho abbracciato. Lo so che non è facile ma l'ho fatto per il bene della squadra, dovevamo fare risultato".