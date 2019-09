Nella giornata di oggi, spiega Tuttosport, chiuderà il mercato in Qatar e con lui anche le strade che avrebbero potuto portare Mario Mandzukic all'Al Rayyan, all'Al Gharafa o all'Al Duhail. Per il quotidiano resta in piedi l'ipotesi australiana, anche se la destinazione non sembra stuzzicare Mandzukic e la sua voglia di giocare ancora ad alto livello.

Nei prossimi giorni (entro la prossima sosta) il croato avrà comunque un confronto con la società per trovare la via d'uscita migliore da questa situazione, in attesa ovviamente del mercato di gennaio quando il Manchester United potrebbe tornare alla carica. Con i Red Devils potrebbe fare un tentativo anche il Los Angeles Galaxy, altra destinazione che però non convince il centravanti.