Juve, a giorni l'incontro con l'agente di Portanova: cessione quasi certa

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si potrebbe decidere già la prossima settimana il futuro di Manolo Portanova. La mezzala classe 2000 della Juve Primavera, tra i convocati del ct Roberto Mancini nell'ultimo stage della Nazionale, dovrebbe lasciare Torino (probabilmente a titolo temporaneo) per fare esperienza altrove. Tanti i club di Serie A e B che già a gennaio si erano mossi sulle sue tracce, il Parma in testa. Difficile, dunque, che il giovane passi dall'Under 23 bianconera il prossimo anno.

L'agente di Portanova, Matteo Materazzi, conferma ai microfoni di Radio Bianconera: "L'esperienza di Zaniolo ha fatto capire che si può investire anche sui giovani italiani e non solo sugli stranieri. Merita l'esordio in Serie A, parleremo con la Juve e capiremo la soluzione migliore per il suo futuro".