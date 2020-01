© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Affondo dell'Arsenal per Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato in estate dalla Juventus dopo lo svincolo dal PSG. Stando a quanto riportato dal Daily Star nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto telefonico fra Mikel Arteta, nuovo manager dei Gunners, e il centrocampista con la quale è stata palesata la volontà del club londinese si provare l'acquisto del suo cartellino a gennaio. Sull'ex PSG c'è anche l'interesse dell'Everton, con la Juventus che però non pare convinta di privarsi del giocatore.