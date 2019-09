Juve, ag. Douglas Costa: "Il Man United lo ha cercato con insistenza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Sportsmail, Giovanni Branchini ha parlato di Douglas Costa sottolineando come il brasiliano sia stato cercato con insistenza in questa sessione di mercato dal Manchester United: "L'interesse era forte, il club è sempre stato interessato al brasiliano. Non l'unico in Inghilterra ma certamente il più attivo nel cercare di acquistare Douglas Costa. La Juventus non è mai stata intenzionata a cederlo nonostante il pressing dello United".