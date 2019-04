Juve, Allegri: "Con l'Ajax palle perse da polli, noi peggio all'andata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è tornato sull'Ajax e sulla gara di martedì. "Non mi arrabbio sul bel gioco, rifletto su quello che sento perché ascolto molto. Martedì noi abbiamo fatto una partita migliore di Amsterdam ma perdere quattro palle a polli hanno fatto sì che l'Ajax abbia fatto una gara straordinaria... Hanno giocato meglio in casa, invece. Il risultato non cambia, però, ma la gara di martedì è stata migliore di Amsterdam. Dopo la partita, l'ho riguardata due volte e mi ha confermato quello che avevo visto dalla panchina. Le riflessioni sono semplici: devi valutare l'annata con lucidità e distacco, senza farsi prendere da altro. Devi ripartire per andare a migliorare dopo le riflessioni, un risultato negativo non cambia quello che è stato fatto quest'anno. Abbiamo fatto un grande lavoro, nelle difficoltà dell'annata la squadra ha portato a casa la Supercoppa e sta portando a casa uno Scudetto".