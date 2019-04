Juve, Allegri: "Fiorentina, Inter, Roma, derby: non faremo figuracce"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche di cosa succederà fino a fine stagione una volta conquistato lo Scudetto. "Se dovessimo vincerlo domani, avremo Inter, Roma, Atalanta, derby e Sampdoria. Sono partite importanti dove la Juventus deve giocare per fare belle prestazioni e risultato, non possiamo andare in giro a fare figuracce".