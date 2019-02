Un Cristiano Ronaldo in più. Mica male, per Massimiliano Allegri. Tra i vari temi affrontati in conferenza stampa , il tecnico della Juventus ha parlato dell’importanza di avere in squadra il campione portoghese: "La Champions non è questione di obbligo, ma di obiettivo. È sempre stata determinata da episodi a favore e contro. Avere Ronaldo è importante, negli ultimi 10-11 anni i capocannonieri sono sempre stati lui o Messi. È importante, ma nel calcio non è che hai Ronaldo e vinci. Hai Ronaldo e hai più possibilità di vincere, perché comunque hai il migliore giocatore al mondo".