Juve, almeno un gol subito nelle ultime sei trasferte: non succedeva dal 2010

Sei trasferte di fila, sempre con un gol al passivo: è questo il momento della Juventus, in tutte le competizioni. Come evidenziato da Opta, era dal 2010 che i bianconeri non andavano incontro a un periodo di rendimento esterno così negativo.